Tsarettoun: Villeneuve incorona i fratelli Salvoldi re dei Carretti

Hanno dominato il campionato valdostano dei carretti, i fratelli Samuel e Darwin Salvoldi e per chiudere in bellezza una stagione che li ha visti vincere tutte le gare hanno organizzato con i soci dell'Asd 'Carretti Valle d'Aosta' una finale del tutto particolare.

L'appuntamento di domenica 22 settembre in località Campagnole a Villeneuve si è trasformato in una vera e propria festa: i fratelli Salvoldi hanno infatti corso 'sdoppiati', ovvero non insieme ma con quanti tra il pubblico, numeroso al di là delle più rosee aspettative, hanno voluto provare l'emozione degli 'starettoun'. La manifestazione è stata suddivisa in tre manches con una gara a baraonda per tutte le categorie non competitiva e non cronometrata.

A fine giornata i fratelli Salvoldi sono saliti sul gradino più alto del podio con i loro 283 punti totali; al secondo posto la coppia Lucio Salvoldi (papà dei campioni) con il figlio Darwin e terzo gradino per Erik Buccarella e Samuel Salvoldi, vincitori tra gli Juniores davanti alla coppia Jasmine e Roberto Chapellu.