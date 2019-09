Hockey ghiaccio: Gli U 15 gladiators vendemmiano a Pinerolo

Under 15, Girone interregionale nord-ovest, Pinerolo (To), Domenica 22 settembre, ore 12.30

Pinerolo Sporting – HC Aosta Gladiators 1-15 (0-4, 1-6, 0-5)

HC Aosta Gladiators: Sebastiano Madaschi, Nicholas Gianni, Alessia Terranova, Marta Mazzocchi, Matteo Giacometto, Alessandro Minniti, Luca Reale, Alessandro De Santi, Tommaso Mazza, Gabriel Montini, Nathan Garau, Federico Gisonna, Edoardo Muraro, Alessandro Carbone, Sofia Gisonna, Matteo Mazzocchi, Giorgio Blanchet, Andrea Gesumaria, Mattia Agazzini, Cosentino Marco. Coach: Luca Giovinazzo.

Marcatori: Federico Gisonna (4), Nathan Garau (3), Gesumaria (2), Blanchet, Gianni, Mazza, Matteo Mazzocchi, Minniti, Muraro.

Turno d'esordio in discesa per la Under 15, che sin dal primo drittel crea distanza difficile da rimontare sugli avversari di Pinerolo. Alla fine le marcature sono 15 e l'aspetto positivo è che a segno è andato quasi tutto il roster, compresi alcuni elementi nuovi della stagione. Prossimo turno, domenica 29 settembre, quando i ragazzi di Giovinazzo scenderanno sul ghiaccio aostano, alle 13, contro il Milano Rossoblu. L'aspettativa sulla categoria, quest'anno, è elevata e dalle prossime tappe sono attese conferme della partenza con il piede giusto.