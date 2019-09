Bocce: Alla Bassa Valle Helvetia il Trofeo Aghem-Dall'Olmo

L'hanno vinta i giovani valdostani della Bocciofila Bassa Valle Helvetia, la gara a coppie Under 15 e Under 12 'Trofeo Aghem-Dall'Olmo, disputata a Chieri in concomitanza con le gare Nazionale e Propaganda Senior Maschile-Femminile. Il torneo è stato organizzato dalle società Asd Pozzo Strada e Asd Chierese.

In finale l'Helvetia ha sconfito il Sommariva per 9 a 1, dopo che in semifinale aveva avuto ragione del Valfenera per 8 a 5.

Sotto l'arbitraggio di Renzo Castagneri sono scese in campo nove formazioni a coppie.

Per la Bassa Valle Helvetia, prima classificata, hanno trionfato su tutti Matilde Angiari e Andrea Fasana. Al secondo posto si è piazzata la Società Sommariva di Patrick Artusio e Mattia Lebbiati; terzi e quarti classificati per la Bocciofila Borgonese Nicolò Torrello e Matteo Gionas Macario.