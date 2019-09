Atletica: Man bassa della Cogne ai regionali cadetti di Alessandria

La due giorni di Alessandria ha consegnato i titoli regionali individuali Cadette e Cadetti e se per il settore femminile, per Cogne, Calvesi e Pont Donnas, la distribuzione dei successi è stata equanime, per il settore maschile a dare la vera spallata sono stati gli under 16 della Cogne che hanno portato a casa 9 vittorie.

Cinque gli atleti che hanno collezionato una doppietta. A livello femminile, nel mezzofondo, ha collezionato due vittorie, nei 1000 e 2000, Sara Dandaoui del Pont Donnas; negli ostacoli Elisabetta Munari, della Calvesi, si è imposta sia negli 80 che nei 300 con barriere e nei lanci, Christine Dal Mut della Cogne, ha centrato i successi nel peso e nel martello.

A livello maschile Francesco Campiti, della Cogne, ha portato a casa i titoli negli 80 e nel salto in alto e ili compagno di club Laurent Plebs si è aggiudicato Peso e Martello.

TUTTI I RISULTATI