Trail: Franco Collè domina l’Adamello Ultra Trail e abbassa il record di 4H30'

Una cavalcata trionfale di 170km (11.550m D+) portata a termine con il tempo record di 24h00’55”. Si può riassumere cos’ la splendida vittoria del gressonaro Franco Collé che ha dominato alla grande l’Adamello Ultra Trail battendo di quattro ore e mezza il precedente recors. Ha lasciato alle sue spalle Luca Manfredi Negri e con l’americano Sean Van Horn.

Franco Collè aveva un dato forfait due anni fa per motivi di salute, ma per la sesta edizione della durissima gara si è presentato in perfetta forma.