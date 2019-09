Calcio: ECC. A: L'Aygreville si fa rimontare dalla Pianese

Alla fin fine il pareggio suona giusto, ma il rincrescimento di essere rimontati lascia un po’ di amaro in bocca al mister dei rossoneri Alberto Rizzo che aveva messo in campo una squadra ben articolata tanto da chiudere il primo tempo in vantaggio e raddoppiare nel secondo.

L’Aygreville parte bene e al quarto d’ora di gioco va in rete con una bomba di Damiano Furfori che dal limite raccoglie una respinta su calcio d’angolo e infila La Painese.

L’Aygreville assedia l’area dei padroni di casa con due interventi da antologia dell’estremo della Pianese.

Nel rientro in campo Emanuele Mazzocchi (nella foto sopra) realizza il doppio vantaggio su assist di Bonomo. Su un capovolgimento accorcia Mascolo su mischia e si ripete dopo 15 minuti con un grandissimo goal imparabile per l’attento Pomat. La partita si anima e diverte con continui capovolgimento di fronte fino a triplice fine che sancisce un pareggio tutto sommato equo.