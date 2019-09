Sckyroll: Greta Laurent ed Elisa Broccard dominano il Trofeo Penne Nere di Sovere

Greta Laurent in un'emozionante volata ha lasciato alle sue spalle Elisa Brocard ed ha conquistato in provincia di Bergamo il Trofeo Penne Nere – GSA Sovere, mass start in skating, organizzata dal Gruppo Sportivo Alpini di Sovere, valida anche per la Coppa Italia di skiroll.

Tra gli uomini buon setsto posto di Francesco De Fabiani, mentre pellegrino ha chiuso al secimo posto.

l Gruppo Sportivo Alpini Sovere ha organizzato per oggi sabato 21 settembre 2019 la 9^ edizione del trofeo "Penne Nere G.S.A. - Sovere", competizione di skiroll in tecnica libera con partenza mass start su percorso misto.

La gara si è svolta da Costa Volpino a Sovere e vedrà la partecipazione di grandi nomi dello sci di fondo (Federico Pellegrino, Silvio Fauner, Giulio Capitanio, Francesco De Fabiani oltre ad atleti della Nazionale Italiana Femminile, della Squadra A Coppa del Mondo Maschile, della Nazionale italiana U23 maschile e femminile, della Nazionale italiana U20 maschile e femminile e della Nazionale Francese).

CLASSIFICA MASCHILE TOP 10

1° D. Serra (Esercito) 15’36.29

2° M. Tanel (Team Robinson) +16.34

3° D. Graz (Fiamme Gialle) +16.57

4° S. Dellagiacoma (Carabinieri) +16.73

5° S. Daprà (Fiamme Oro) +16.87

6° F. De Fabiani (Esercito) +17.07

7° L. Romano (Carabinieri) +17.76

8° M. Rastelli (Esercito) +18.04

9° P. Ventura (Esercito) +18.27

10° F. Pellegrino (Fiamme Oro) +18.31



CLASSIFICA FEMMINILE TOP 10

1ª G. Laurent (Fiamme Gialle) 18’52.48

2ª E. Brocard (Esercito) +0.17

3ª C. Pittin (Esercito) +0.48

4ª M. Bellini (Esercito) +2.61

5ª A. Comarella (Fiamme Oro) +6.63

6ª F. Franchi (Fiamme Gialle) +11.08

7ª L. Colombo (Esercito) +33.89

8ª R. Bergagnin (Carabinieri) +36.18

9ª M. Di Centa (Carabinieri) +41.99

10ª N. Monsorno (Fiamme Gialle) +1’10.28



CLASSIFICA UNDER 23 MASCHILE TOP 3

1° S. Dellagiacoma (Carabinieri)

2° S. Daprà (Fiamme Oro)

3° L. Romano (Carabinieri)



CLASSIFICA UNDER 20 MASCHILE TOP 3

1° D. Graz (Fiamme Gialle)

2° D. Mazzocchi (13 Clusone)

3° F. Poli (SC Schilpario)



CLASSIFICA UNDER 23 FEMMINILE TOP 3

1ª C. Pittin (Esercito)

2ª M. Bellini (Esercito)

3ª A. Comarella (Fiamme Oro)



CLASSIFICA UNDER 20 FEMMINILE TOP 3

1ª M. Di Centa (Carabinieri)

2ª N. Monsorno (Fiamme Gialle)

3ª V. Maj (SC Schilpario)

Video Fondo Italia tratto da YouTube