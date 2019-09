Golf: I valdostani conquistano con la maglia dell''Europa l'Acadiana Cup

La Valle d’Aosta protagonista nella vittoria dell'Europa all’intercontinentale Acadiana Cup di golf. La competizione, giocata dall'8 al 16 settembre, giunta alla 21esima edizione e ispirata alla Ryder Cup, è nata per promuovere rapporti turistici, commerciali, culturali ed economici tra i Paesi francofoni e vi hanno preso parte in Portogallo una selezione dell’America e una dell’Europa.

Per l’America i golfisti erano statunitensi e canadesi, per l’Europa sono scesi suò green giocatori valdostani per l'Italia, francesi di Poitiers e belgi di Namur.

La gara è durata quattro giorni: nelle prime tre serie di sfide gli Stati Uniti hanno sempre vinto, poi sono saliti in cattedra gli europei e, soprattutto per le splendide giocate dei valdostani, il risultato si è ribaltato in favore dell'Europa, che ha vinto la Coppa con il risultato finale di 65,5 a 48,5.

I giocatori valdostani, che hanno vinto l'86% degli incontri disputati, erano: Marco Vierin (capitano), Graziano Dominidiato (vice capitano), Angelo Albanese, Chiara Bosso, Attilio Celesia, Cesarino Collé, Dario Comé, Enrico Crestani, Bruno Lucia Missero, Roberto Rota e Philippe Woellner.