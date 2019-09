Fondo: Emilie Jeantet in ritiro con gli under 20

Il direttore tecnico Marco Selle ha convocato undici atleti delle squadra under 20 maschile e femminile per un raduno a Moena (Tn) previsto per il prossimo 22 settembre e della durata di 7 giorni. Si tratta di Riccardo Bernardi, Francesco Manzoni, Matteo Ferrari, Michele Gasperi, Giovanni Ticcò, Luca Sclisizzo, Nicole Monsorno, Martina Di Centa, Valentina Maj, Anna Rossi ed Emilie Jeantet.

Gli effettivi, che si allenneranno fino al 28 settembre, lavoreranno quotidianamente con i tecnici Francesco Semenzato, Paolo Rivero e Tommaso Tamburro.