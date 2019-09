Atletica: Il record valdostano dei 2000 metri siepi è di Beatrice Raso

In relazione alla gara dei Campionati Regionali Allievi, disputati a Torino lo scorso 14 e 15 settembre, la prestazione di Silvia Gradizzi (S.Orso), protagonista nella prova dei 2000 metri con le siepi è stato scritto che ha fatto registrare il tempo di 7'32"96 che rientra nelle prime venti del ranking nazionale ma, non è il primato valdostano della categoria Allieve che resta in capo a Beatrice Raso (Calvesi) che nel 2001, a Biella, ha realizzato il tempo di 7'25"8. Lo precisa l'ufficio stampa Fidal VdA.