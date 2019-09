Calcio a 5: Aosta 511 con Pellegrino si prepara all'esordio in serie A2

E' il futsal dei record, quello che si giocherà nella stagione 2019/2020. Lo scorso anno furono 206 le squadre iscritte ai campionati nazionali: fu un primato che fece parlare, per la sua storicità e per l’acquisizione di un nuovo status all’interno del panorama dello sport italiano.

Per il 2019/2020 questo record è stato ulteriormente ritoccato: il calcio a 5 concretizza il suo ottimo stato di salute brindando alle 211 società che andranno a comporre i campionati nazionali di Serie A, A2 e B maschile, A e A2 femminile.

In A2 esordisce l'Aosta 511 di mister Rodrigo Rosa, in un girone difficile che lo vedrà impegnato il 28 settembre nel primo match stagionale contro la Fenice Venezia Mestre. L'Aosta ha iniziato gli allenamenti lunedì 26 agosto, occhi puntati sul giovane attaccante Stefano Pellegrino, che la passata stagione ha esordito in A2 con il Città di Asti. Pellegrino giocherà in coppia con il brasiliano Geovane Luiz Da Silva, che ha segnato 30 reti fondamentali per la promozione in A2.