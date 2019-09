MARCATORI ECCELLENZA A/B - Zona gol: bomber affermati "presenti" e...i giovani?

ZONA GOL ECCELLENZA

Davanti alle porte quello del 2019/2020 è un avvio di stagione contraddistinto dalla presenza dei "soliti noti", ovvero dei giocatori già affermati. Pochissime voci fuori dal coro, pochissimi gol di giovani fuoriquota.

Se a Corneliano continua a imperversare il ciclone Marco Montante ecco la tripletta di De Peralta (capocannoniere del girone B) a Saluzzo, i gol di Piana a Castellazzo, le firme prestigiose di Gasbarroni a Pinerolo, quelle di Dutto a Dronero, di bomber Russo al Derthona, di Lewandoski ad Asti (ha deciso il match col Moretta all'85'), di Erbini al Trino, di Jeantet e Menabò al Pont Donnaz...

Insomma, i nomi "pesanti" continuano ad essere una garanzia, nell'attesa di giovani novità nei tabellini dei marcatori come per esempio il '99 Mazzocchi, che ha determinato l'1-0 tra Aygreville e ProSettimo Eureka in Eccellenza A domenica scorsa.

MARCATORI ECCELLENZA A

3 gol: Niang (Stresa)

2 gol: Menabò e Jeantet (Pont Donnaz), Noia (Borgaro), Erbini (Lg Trino)

1 gol: Varvelli, Benassi e Cestone (Borgaro), Biano, Petrillo ed Esposito (BorgoVc), Cuneaz, Brunod, Bianco e Mazzocchi (Aygreville), Cabrini (La Biellese), Caporale e Cherchi (Oleggio), Drago e Paladino (Rivoli), Bugno e Colombo (Ro.ce), Secci, Poi e Manfroni (Accademia Borgomanero).....

MARCATORI ECCELLENZA B

3 reti: De Peralta (Saluzzo)

2 gol: Piana (Castellazzo), Gasbarroni (Pinerolo), Ba (Chisola), Russo (Hsl Derthona), Montante (Corneliano Roero), Dutto (Pro Dronero)

1 gol: Crudo e Tortone (Moretta), Micelotta, Gallo e Fiorillo (Pinerolo), Simone e Camussi (Castellazzo), D'Onofrio e Soplantai (Vanchiglia), Moino, Barale e Mondino (Saluzzo)....

Michele Rizzitano