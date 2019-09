Motocross: Zanolli ai piedi del podio nell’Over 40 a Vercelli

Gara di motocross valevole per il campionato Motoasi Over 40 domenica 15 settembre a Vercelli.

Il portacolori della Starcross Mx Verrès, Daniele Zanolli, in sella alla sua KTM 250 2T, è in buona forma. Azzecca la partenza in entrambe le manche. Rimane sempre in lotta tra le prime posizioni.

Nella prima manche conclude in 5° posizione e nella seconda ripete il piazzamento. Questi due risultati gli permettono di guadagnare un'ulteriore posizione che a fine giornata lo vede concludere al 4° posto assoluto.