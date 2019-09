Equitazione: Doppietta di Arianna Cerana in sella a Tehec a Tortona

Nel salto ostacoli, i giovani atleti del Circolo Ippici d’Ampaillan hanno preso parte al Concorso nazionale B oltre alle gare del Progetto sport di Tortona. Arianna Cerana in sella a Tehec ha raccolto due bei primi posti ex equo in Lb 80. Matteo De Antoni su Peperoncino è arrivato invece 8° in B90. Carolina Bravo su Usher Messipierre raccoglie un 7°posto ex aequo in C115 e un 5° posto nella gara di stile. Martina Stacchetti su Moon Platinum si è classificata 10° nella giornata di sabato partecipando al livello base 90 cm Pony, mentre domenica ha vinto la stessa categoria per poi ottenere anche un bel 2° posto in B 100.

Impegni fuori porta questo week end per gli atleti dei circoli ippici valdostani. Per il Circolo Ippico San Maurizio, impegnato a Clusone (BG) per una gara di Endurance, Claudia Demarie in sella a Edessa Bosana, ha sfiorato il podio nella categoria CEN B, piazzandosi al 4° posto percorrendo gli 81 km di gara ad una media di 15 km/h. Valerie Bois in sella a Babyf, impegnata invece nella categoria di regolarità CEN A, si è piazzata all’ 11° posto. Entrambe le amazzoni erano seguite sul campo dal tecnico Elena Commod che ha anche seguito la preparazione dei due cavalli.