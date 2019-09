Trail: La festa del TOR X per la chiusura del decennale

Sono stati Anna Maria Corsico e Pierre-Hugues Faivre gli ultimi a tagliare il traguardo al Jardin de l’Ange. E poi la festa più grande, domenica 15 settembre, a mettere fine ai dieci lunghi giorni del decennale del TOR con le premiazioni.

“In questi giorni c’è stata sempre tantissima gente: alla partenza, sui sentieri, all'arrivo e alla premiazione”, ha dichiarato Alessandra Nicoletti, Presidente di VDA Trailers.

“Tutto si è svolto nel miglior modo, a dimostrazione che i corridori sono sempre più preparati e consapevoli, e che la macchina organizzativa diventa sempre più efficiente. Un grande grazie a tutti quelli che hanno operato dietro le quinte per un decennale che rimarrà nel ricordo di tutti come l'edizione più bella”.

Tor des Géants® L’edizione del decennale del TOR si è conclusa all’insegna di Oliviero Bosatelli, che ha conquistato il bis dopo la vittoria del 2016 in 72h37’13” ed affianca Franco Collé, unico uomo capace di vincere due TOR prima di Bosatelli. Bis anche per Silvia Ainhoa Trigueros Garrote, che fa il record con 85h23’15” ed eguaglia Lisa Borzani, Francesca Canepa e Anne Marie Gross a quota due TOR.

In 565 sui 944 partenti hanno tagliato il traguardo di Courmayeur entro le 18 di sabato 14 settembre.

I premiati:

Assoluta donne

Assoluta donne

1° Trigueros Garrote Silvia Ainhoa - 3 days 13:23:15 - SPAIN

2° Pauly Jocelyne - 3 days 13:23:15 - FRANCE

3° Boggio Chiara - 4 days 00:55:05 – ITALY

4° Negra Elisabetta - 4 days 03:05:23 - ITALY

5° Niwa Kaori - 4 days 05:48:09 – JAPAN

Tor des Glaciers Una prova che aveva dell’impensabile, fino a qualche giorno fa. Luca Papi e Anouk Baars (e con loro gli altri 38 Argonauti giunti al traguardo) la hanno resa reale: Papi ha vinto la prima edizione del Tor des Glaciers, 450 km con 32.000 m di dislivello, in 134h10’01”, con la sudafricana Baars che si è aggiudicata la classifica femminile in 183h06’20”.



TOR130 – Tot Dret

Sono stati 199 i finishers del TOR130 – Tot Dret, con 223 atleti che, nel corso dei 130 km da Gressoney-Saint-Jean a Courmayeur, si sono ritirati o non hanno superato in tempo le barriere orarie in tempo. Giuliano Cavallo ha vinto in 23h01’25”, facendo registrare il record della manifestazione, mentre a vincere tra le donne è stata Marina Cugnetto in 28h53’46”.