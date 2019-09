Ciclismo: Rappresentativa Vda quarta nella Staffetta Campionato Comitati

Non è stato sufficiente il conclusivo giro ‘a fiamma’ di Filippo Agostinacchio per portare il quintetto della Rappresentativa valdostana di MountainBike sul podio del Cioccio (Lucca) sede dei Campionati italiani Team relay per Comitati regionali.

Hervé Bionaz (Cicli Lucchini; 10’38”), Etienne Grimod (Xco Project; 10’47”), Giulia Challancin (Xco Project; 11’48”), Elisa Nigra (Xco Project; 12’33”) lanciano per l’ultima frazione Filippo Agostinacchio (Xco Project), che ferma i cronometri sul tempo di 9’35”, il miglior ‘giro’ della giornata, che non basta per recuperare il podio.

Rappresentativa VdA al traguardo in 55’21”, a soli sei secondi dalla medaglia di bronzo e a 2’37” dal titolo tricolore; prima posizione che va a Bolzano ‘A’ (Nils Laner, Hannes Bacher, Alexandra Hanni, Noemi Plankensteiner, Alex Mair; 52’44”), altoatesini che precedono, di 1’56”, la Lombardia ‘A’ (Nicolas Milesi, Davide Donati, Arianna Bianchi, Valentina Corvi, Michael Pecis) e, di 2’31”, il Veneto ‘A’ (Matteo Sfregola, Fabrizio Perin, Sara Cortinovis, Pietro Genesini, Elisa Pozzati).

Oggi domenica 15 settembre seconda giornata di gara al Ciocco (Lucca), con la quinta e conclusiva tappa di Coppa Italia giovanile. Con la gara toscana si deciderà anche la classifica generale di Coppa Italia; al momento la Lombardia è al comando, con 665 punti, seguita dalla Valle d’Aosta, a quota 625, e in terza posizione la Liguria, a 605.