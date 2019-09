Skyroll: Ruggito di Emanuele Becchis nella sprint di Trento Alessio Berlanda chiude al quarto posto

Sul tracciato lungo 165 metri di via Santa Croce il re della sfide esplosive Emanuel Becchis ruggisce per l’ottava volta fra competizioni internazionali e nazionali. A Trento trionfa sempre lui e lo ha fatto anche nella quinta edizione del massimo circuito nella città del Concilio. Un podio tricolore è poi giunto anche dalla bellunese Alba Mortagna, seconda fra le junior, mentre il trentino Alessio Berlanda ha sfiorato la medaglia, dovendosi accontentare della quarta piazza.

Dopo le prime tre gare brevi di Coppa del Mondo disputate sotto la pioggia e con gli azzurri fuori dal podio, nella tappa italiana del Mini Tour Rollerski Trentino 2019 il cuneese di Boves ha fatto valere la legge del più forte. In campo femminile il successo ha arriso alla russa Olga Letucheva, che in finale ha avuto la meglio per un’inezia nei confronti della svedese Linn Soemskar, mentre nelle due gare junior hanno primeggiato il russo Iliya Proskurin sullo svedese Johan Ekberg, quindi la norvegese Julie Henriette Arnesen sull’azzurra di Belluno Alba Mortagna.

Emanuele Becchis è stato il protagonista assoluto di giornata. Ha dominato sin dalle qualifiche, stabilendo il tempo di 15”40, identico alla prestazione fatta registrare dall’atleta di casa Alessio Berlanda, e superando nelle fasi ad eliminazione diretta il lettone Arturs Brants agli ottavi, il norvegese Sigurd Braathen Reigstad ai quarti, l’altro norvegese Jostein Olafsen in semifinale e il temibile russo Dmitriy Voronin nella finalissima, atleta che nelle qualifiche aveva stabilito il terzo miglior tempo per soli 4 centesimi di ritardo dalla coppia azzurra.

Ha invece ceduto alla distanza il più esperto Alessio Berlanda, strepitoso nelle qualifiche con la stessa prestazione del compagno di squadra, bene agli ottavi battendo il norvegese Patrick Kristoffersen, ai quarti superando il russo Vitaliy Smirnov, cedendo però in semifinale al russo Dmitriy Voronin e pure nella finalina per il terzo posto al norvegese Olafsen.

La carta d’identità non è sicuramente a suo favore e quando le sfide sono ravvicinate qualcosa deve per forza concedere agli avversari più giovani. Per quanto riguarda gli altri azzurri il trentino di Carisolo Michele Valerio è uscito agli ottavi, concludendo 11° grazie al tempo fatto registrare in qualifica, così come Francesco Becchis, alla fine 14°.

Il leader di Coppa del Mondo Matteo Tanel ha ottenuto il 18° posto, accumulando altri punti in chiave classifica generale, che conduce sempre con un vantaggio di 23 punti sul norvegese Ragnar Bragvin Andresen e di 27 punti su Victor Gustaffson. Ora tutto si deciderà nelle due tappe conclusive in Val di Fiemme di domani (mass start a tecnica libera) e domenica (pursuit a tecnica classica sull’Alpe del Cermis).

Al femminile affermazione al fotofinish della russa Olga Letucheva nei confronti della svedese Linn Soemskar. Terzo posto per la leader di Coppa Alena Prochazkova. Lisa Bolzan è quinta dopo essere uscita ai quarti di finale con la svedese Jackline Lockner. Nona la sorella Anna.

Nella junior femminile domina la norvegese Julie Henriette Arnesen (più veloce anche nelle qualifiche) ai danni dell’azzurra Alba Mortagna, che con i punti ottenuti a Trento scatta in terza posizione nella generale. La finalina per il terzo posto va poi alla tedesca Merie Richter nei confronti dell’azzurra Giulia Cozzi.

Quinto posto per Laura Mortagna, che conferma la leadership nella generale.

In campo maschile ha vinto il russo Iliya Proskurin, capace di battere in finale lo svedese Johan Ekberg. Il primo degli azzurri è Gianmarco Gatti, quinto, mentre Alberto Tognetti conclude ottavo.

Il Mini Tour Rollerski Trentino si sposta ora per il gran finale in Val di Fiemme, sabato e domenica.

La classifica provvisoria di Coppa del Mondo

Assoluta maschile: 1. Matteo Tanel (Ita) punti 537; 2. Ragnar Bragvin Andresen (Nor) 514; 3. Victor Gustaffson (Swe) 510; 4. Eugeniy Dementiev (Rus) 373; 5. Ivan Anisimov (Rus) 322.

Assoluta femminile: 1. Alena Prochazkova (Svk) punti 766; 2. Linn Soemskar (Swe) 656; 3. Svetlana Nikolaeva (Rus) 435; 4. Jackline Lockner (Swe) 424; 5. Lisa Bolzan (Ita) 390.

Junior maschile: 1. Johan Ekberg (Swe) 698; 2. Niks Saulitis (Lat) 299; 3. Alexander Grigoriev (Rus) 260.

Junior femminile: 1. Laura Mortagna (Ita) 396; 2. Arina Bylinko (Rus) 320; 3. Alba Mortagna (Ita) 291.