Calcio: Gli arbitri valdostani scaldano i motori per la stagione 2019-2020

La Sezione arbitri di calcio della Valle d’Aosta ha organizzato il raduno d'inizio stagione con agli associati dI Imperia, in previsione della prossima stagione sportiva.

In mattinata al campo sportivo di Antey Saint-Andrè si sono svolti i test atletici obbligatori per tutti gli effettivi di entrambe le unità arbitrali. Poi Stefano Alassio (Assistente Internazionale), Maurizio Viazzi (Componente Nazionale della Commissione Interregionale) e Massimiliano Magri (ex Assistente di Serie C, attualmente nel Consiglio Sezionale d'Imperia) hanno impartito una lezione di posizionamento sul terreno di gioco a tutti gli associati presenti.

Il pomeriggio invece nella sala dell'ex Hotel Londres a Chatillon si è aperto con il vercellese Francesco Barillà del Settore Tecnico che ha spiegato la Circolare n°1 per la stagione 2019/2020 sulle recenti modifiche apportate alle regole del gioco calcio. Dopo i saluti del consigliere regionale Jean-Claude Daudry i presidenti sezionali Ugo Navillod per la Valle d’Aosta e Alessandro Savioli per Imperia hanno premiato i migliori associati nei test atletici, ossia Giacomo Resta, Luca Lombardo, Soufiane Boukhlik ed Emanuele Errichiello per la Sezione d'Aosta e Alessio Grossi, Filippo Rati ed Alessio Cardella per quella d'Imperia.

“Mi ritengo molto soddisfatto dell’esperienza con la sezione di Imperia - afferma soddisfatto Ugo Navillod - perché lo scambio di esperienze e di amicizie tra i giovani associati di diverse regione potrà dare frutti importanti nel corso dell’imminente stagione sportiva. Colgo l’occasione per ringraziare le Amministrazioni comunali di Chatillon e Antey Sant’Andrè per la concessione degli spazi e dei locali”.

Nel mese di settembre verrà organizzato un nuovo corso gratuito per diventare arbitri di calcio al quale potranno prendere parte uomini e donne di età compresa tra i 15 e i 34 anni. L’Associazione Italiana Arbitri della sezione di Aosta è presente sui socials (Instagram e Facebook) e ha un sito internet (www.aiaaosta.com).