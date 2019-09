Podismo: Fervono i preparativi ad Aosta per la Edileco Run24 2019

Dopo gli indiscutibili successi delle prime due edizioni, torna per la terza volta Edileco Run24, una grande festa del running nel centro di Aosta che durerà 24 ore.

Si correrà sabato 28 e domenica 29 settembre la corsa a staffetta, competitiva e non, nel centro della città. Lo start è previsto alle 16 di sabato in piazza Chanoux; il percorso è di tre chilometri e si snoda nel centro storico di Aosta passando anche nell'area del Teatro romano.



La manifestazione - presentata oggi dalla vice presidente dell'Asd 24, Sara Faraci e dal sindaco di Aosta, Fulvio Centoz - prevede anche iniziative collaterali: la Baby Run24, per i bambini dai 0 ai 10 anni, la Digital graffiti e mapping Live, spettacolo di proiezione luminosa e mapping live sulla facciata del municipio e dalle 22.30 la Silent disco, animata da tre Dj. E' possibile iscriversi fino al 16 settembre sul portale Endu, fino al 20 settembre nei punti di iscrizione indicati nel sito edilecorun24.it oppure nelle giornate di ritiro pettorali (da giovedì 26 a sabato 28 settembre mattina).



“La Edileco Run24 sta diventando una delle manifestazioni più attese del panorama aostano", ha commentato il sindaco Centoz - e' una kermesse che cerca di rendere più vivibile il centro cittadino. Finalità in linea con quelle dell’amministrazione comunale. Il fatto che questa manifestazione sia apprezzata dai cittadini ci fa sperare che anche gli indirizzi intrapresi dall’amministrazione comunale siano ben accolti”.



“Tra le partecipazioni eccellenti - ha sottolineato Faraci . è attesa anche quella della maratoneta azzurra Catherine Bertone che correrà per la squadra dell'associazione 'La casa di sabbia’ a sostegno delle famiglie con bambini disabili".



