Basket: I giovanissimi atleti del Nus in trasferta 'formativa' a Montjovet

Reduci dal torneo Don Marzari di Trieste, i giovanissimi cestiti della società Mini Basket Nus guidati da Andrea Frison sono scesi in campo domenica a Montjovet, in occasione della festa patronale.

E' stata l'occasione per far conoscere il nostro minibasket ai ragazzini che vogliono avvicinarsi a questa entusiasmante e formativa disciplina sportiva" sottolineano i vertici del Mini Basket Nus.

L'evento è stato organizzato come preparazione in vista dell'imminente avvio di campionato, in collaborazione con la Polisportiva Asd Montjovet.