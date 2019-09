Mutuo light 2.0 per società e associazioni affiliate alla Fisi

Grazie al Protocollo d’Intesa tra la Federazione Italiana Sport Invernali e l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) siglato il 2 agosto 2018 (protocollo), tutte le associazioni e le società affiliate alla nostra Federazione possono usufruire del nuovo prodotto finanziario “Mutuo Light 2.0” (scheda informativa).



Questa iniziativa permette di finanziare l’acquisto di attrezzature sportive così come realizzare e ristrutturare gli impianti sportivi su tutto il territorio nazionale (importo finanziabile: da un minimo di euro 10.000 a un massimo di euro 60.000 per una durata di ammortamento fino a 7 anni).



Per accedere, è necessario produrre la documentazione che potete trovare qui sotto.



Al momento della richiesta di accesso al mutuo deve essere presentata la lettera di referenza da parte della Federazione che potrete avere formulando richiesta alla Segreteria Generale (e-mail: segreteria@fisi.org); alla richiesta dovrà essere allegata il modulo di domanda che si intende presentare in cui saranno indicati attrezzature ed importi per il finanziamento.

Per ulteriori informazioni puoi collegarti al sito dell’Istituto del Credito Sportivo http://www.creditosportivo.it/mutuolight2.0.html.