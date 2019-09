Con le UISPIADI 2019 lo sport è per tutti

Dare l'opportunità a tutti, ed in particolare ai più piccoli che potranno provare a cimentarsi nelle diverse attività sportive proposte e in giochi tradizionali come il tiro alla fune, la corsa nei sacchi e altri ancora, è l'obiettivo di Uispiadi 2019, ma manifestazione ludico sportiva promossa dalla Uisp.

I dettagli della giornata in programma domenica 15 settembre dalle ore 14.30 alle 18.00 sull'area verde Abbé Henry di Corso Lancieri Aosta, a ntistante il campo di atletica Tesolin, saranno presentati domani nel corso di una conferenza stampa.

L'evento organizzato dal Comitato regionale dell’Unione italiana sport per tutti con il Comune di Aosta che ha per scopo la promozione dell’attività sportiva a tutti i livelli. All’interno della manifestazione oltre alle dimostrazioni e alla possibilità di provare molte altre attività sportive tra le quali mountain bike, soft arc, arti marziali, ginnastica, atletica, rugby, calcetto, basket, pallavolo saranno in programma anche attività ludiche e giochi tradizionali e prove di gimcana.