Ciclismo: La Valle in evidenza al memorial Data con Tomasi Cont

Dalla cintura torinese arriva l’ottima prestazione di Giosué Tomasi Cont dell'Orange Bike Team, che chiude decimo il quinto memorial Data-memorial Tessiore, gara su Strada riservata alla categoria Allievi.

La prima fuga di giornata parte nei primissimi giri del circuito e nel gruppetto entra anche Giosué Tomasi Cont; fuggitivi che restano allo scoperto fino al penultimo giro, quando il gruppo si ricompatta. A quel punto parte l’azione decisiva di Federico Luigi Rustioni (Pedale Pavese) e Gioele Solenne (Team Bramati), coppia che prende margine e si disputa la vittoria in volata.

A prevalere è Rustioni, che chiude con il tempo di 2h 12’13” gli 56,500 km del percorso, alla media di 39,254 km/h, con Solenne che si deve accontentare della piazza d’onore. È volata anche per il terzo posto, che se l’aggiudica Stefano Antonio Minuta; nel gruppetto per salire sul podio c’è anche Tomasi Cont, che conclude la sua fatica in decima posizione. Ritirato alla conclusione del terzo giro l’altro ‘orange’, Davide Savoini.

Al via del memorial Data anche Sylvie Truc (Racconigi; le Donne Junior possono gareggiare con gli Allievi maschi), che ha concluso al 15° posto assoluto.