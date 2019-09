Ciclismo: Cross country, Martina Berta quinta nella tappa di Coppa del Mondo in Usa

Si è conclusa la Coppa del Mondo di Cross country nel tardo pomeriggio di ieri (ora italiana) a Snowshoe in West Virginia, Stati Uniti.

L'atleta valdostana Martina Berta (Torpado Ursus) ha conquistato la quinta posizione sul tracciato statunitense e la quarta piazza in classifica generale. La gara è stata vinta dalla britannica Evie Richards (56’16”) davanti all’autriaca Laura Stigger (a 1’06”) e alla francese Loana Lecomte (a 1’35”).

Quarta posizione alla danese Caroline Bohe (a 2’16”) con quinta e sesta le due azzurre, Martina Berta (a 2’26”) e la bellunese Giorgia Marchet (a 2’47”). È alla tedesca Ronja Eibl basta l’11° posizione, con un ritardo di 3’48” dalla vincitrice) per restare in testa alla classifica generale e far sua la Coppa del Mondo 2019.