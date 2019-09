Fondo: Greta Laurent e Francesco De Fabiani campioni italiani sprint estivi

Grandi numeri alla Carnia Arena di Forni Avoltri, dove erano in programma le gare sprint dela prima giornata dei Campionati italiani estivi di fondo e skiroll. Le gare valgono anche per il circuito di Coppa Italia Rode, ma con punteggio dimezzato.

Campioni italiani sprint si sono laureati: Greta Laurent (Fiamme Gialle) e Francesco De Fabiani (Esercito). Era assente Federico Pellegrino.

Per la categoria Aspiranti Under 18 i nuovi campioni sono Francesca Cola (Alta Vaktellina) e Andrea Gartner (Bachmann). Mentre per la categoria juniores Under 20, vincono lo scudetto Nicole Monsorno e Davide Graz, entrambi delle Fiamme Gialle.

Domenica sono in programma le gare distance.



SENIORES - FEMMINILE

1 LAURENT Greta 1992 ITA (Fiamme Gialle)

2 SCARDONI Lucia 1991 ITA (Fiamme Gialle)

3 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA (Fiamme Oro)

4 CANCLINI Alice 1994 ITA (Esercito)

5 FRANCHI Francesca 1997 ITA (Fiamme Gialle)

6 GANZ Caterina 1995 ITA (Fiamme Gialle)

7 BELLINI Martina 1998 ITA (Esercito)

8 ACHLEITNER Lisa 1997 AUT

9 COMARELLA Anna 1997 ITA (Fiamme Oro)

10 BROCARD Elisa 1984 ITA (Esercito)



SENIORES - MASCHILE

1 DE FABIANI Francesco 1993 ITA (Esercito)

2 CAPPELLO Florian 1996 ITA (Prad)

3 DELLAGIACOMA Stefano 1999 ITA (Carabinieri)

4 NIZZI Enrico 1990 ITA (Esercito)

5 RASTELLI Maicol 1991 ITA (Esercito)

6 BECCHIS Francesco 1997 ITA (Avis Borgo)

7 NOECKLER Dietmar 1988 ITA (Fiamme Oro)

8 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA (Fiamme Gialle)

9 ZELGER Stefan 1995 ITA (Esercito)

10 BERTOLINA Mirco 1991 ITA (Carabinieri)



U18 ASPIRANTI - FEMMINILE

1 COLA Francesca 2002 ITA (AC ALTA VALTELL )

2 GISMONDI Maria 2004 ITA (CLS A.D. WINTER )

3 GALLO Elisa 2003 ITA (AOC ENTRAQUE ALP )

4 IELITRO Martina 2002 ITA (AC POL. LE PRES )

5 LAURENT Nadine 2003 ITA (VA A.S.D. S.C. )



U18 ASPIRANTI - MASCHILE

1 GARTNER Andrea 2002 ITA (Bachmann)

2 SCHWINGSHACKL Benjamin 2002 ITA (5V Loipe)

3 MASTROBATTISTA Simone 2002 ITA (Monti Pallidi)

4 CAPELLI Leonardo 2002 ITA (13 Clusone)

5 BARP Elia 2002 ITA (Ski College Falcade)



U20 JUNIORES - FEMMINILE

1 MONSORNO Nicole 2000 ITA (FSN GS FIAMME GI )

2 DI CENTA Martina 2000 ITA (FSN CS CARABINIE )

3 SORDELLO Elisa 2000 ITA (AOC SKI AVIS BOR )

4 CASSOL Federica 2000 ITA (VA SC SARRE )

5 MAJ Valentina 2000 ITA (AC S.C. SCHILPA )



U20 JUNIORES - MASCHILE

1 GRAZ Davide 2000 ITA (FSN GS FIAMME GI )

2 MANZONI Francesco 2000 ITA (AC ALTA VALTELL )

3 TICCO' Giovanni 2000 ITA (FSN GS FIAMME OR )

4 MARIANI Ivan 2000 ITA (TN US DOLOMITIC )

5 CHIOCCHETTI Alessandro 2001 ITA (TN U.S. MONTI P )