Fondo: Brava Emilie Jeantet ma i valdostani deludono ai campionati italiani

Lìottimo secondo posto di Emile Jenatet nella 7,5 km TL femminile Campionati Italiani Estivi juniores Forni Avoltri (Ita) non cancella la delusione per i risultati degli altri valdostani in gara ai campionati italiani di sci nordico estivo.

Una fitta pioggia ha accolto i protagonisti della seconda giornata di gare nei Campionati Italiai Estivi si sci nordico presso la Carnia Arena di Forni Avoltri, che prevedeva la disputa delle individuali. Nella 10 km seniores femminile vittoria i Francesca Franchi, che si è assicurata anche il titolo nella categoria under 23 su Anna Comarella (terza al traguardo) e Martina Bellini. La trentina si è imposta con 14" di vantaggio su Lucia Scardoni, seguono Ilaria Debertolis e Caterina Ganz. La veneta delle Fiamme Oro è anche argento Under 23, categoria nella quale sul terzo gradino del podio è salita Martina Bellini. Nella 15 km maschile bella prova del finanziere trentino Giandomenico Salvadori che ha preceduto il carabiniere Stefano Gardener e il poliziotto Dietmar Nöckler. Quarto Francesco De Fabiani con qualche problema di bastoncino, rottosi in un paio di occasioni. Nella categoria under 23 maschile trionfo di Martin Coradazzi davanti a Stefano Dellagiacoma e Simone Daprà.



Nella categoria juniores trionfi di Davide Graz davanti a Michele Gasperi e Giovanni Ticcò da una parte e Martina Di Centa ha preceduto Nicole Monsorno ed Emilie Jeantet. Negli aspiranti Elia Barp è prevalso su Simone Mastrobattista e Benjamin Schwingshackl, fra le donne Veroncia Silvestri davanti a Francesca Cola e Maria Gismondi.



Ordine d'arrivo 15 km TL maschile Campionati Italiani Estivi seniores Forni Avoltri (Ita):

1. Giandomenico Salvadori (GS Fiamme Gialle) 37'23"7

2. Stefano Gardener (CS Carabinieri) +28"0

3. Dietmar Noeckler (GS Fiamme Oro) +35"1

4. Francesco De Fabiani (CS Carabinieri) +52"2

5. Martin Coradazzi (CS Esercito) +1'05"5

6. Stefano Dellagiacoma (CS Carabinieri) +1'13"2

7. Michael Galassi (SC Orsago) +1'16"0

8. Florian Cappello (Prad Raiffe) +1'21"1

9. Simone Daprà (GS Fiamme Oro) +1'24"1

10. Lorenzo Romano (CS Carabinieri) +1'32"4



Ordine d'arrivo 10 km TL femminile Campionati Italiani Estivi seniores Forni Avoltri (Ita):

1. Francesca Franchi (GS Fiamme Gialle) 27’20"5

2. Lucia Scardoni (GS Fiamme Gialle) +13"9

3. Anna Comarella (GS Fiamme Oro) +52"8

4. Ilaria Debertolis (GS Fiamme Oro) +54"9

5. Caterina Ganz (GS Fiamme Gialle) +56"8

6. Martina Bellini (CS Esercito) +1’01"5

7. Sara Pellegrini (GS Fiamme Oro) +1’12"3

8. Elisa Brocard(CS Esercito) +1’16"1

9. Greta Laurent (GS Fiamme Gialle) +1’23"5

10. Alice Canclini (CS Esercito) +1’59"3



Ordine d'arrivo 10 km TL maschile Campionati Italiani Estivi juniores Forni Avoltri (Ita):

1. Davide Graz (GS Fiamme Gialle) 23’48"6

2. Michele Gasperi (CS Esercito) +1’00"6

3. Giovanni Ticcò (GS Fiamme Oro) +1’06"7



Ordine d'arrivo 7,5 km TL femminile Campionati Italiani Estivi juniores Forni Avoltri (Ita):

1. Martina Di Centa (CS Carabinieri) 20’49"1

2. Emilie Jeantet (CS Esercito) +31"2

3. Nicole Monsorno (GS Fiamme Gialle) +48"8



Ordine d'arrivo 7,5 km TL maschile Campionati Italiani Estivi aspiranti Forni Avoltri (Ita):

1. Elia Barp (SC Veneto-Falcade SCSD) 17’31"3

2. Simone Mastrobattista (US Monti Pallidi ASD) +3"5

3. Benjamin Schwingshackl (ASV 5V Loipe) +4"6



Ordine d'arrivo 5 km TL femminile Campionati Italiani Estivi aspiranti Forni Avoltri (Ita):

1. Veronica Silvestri (ASD SC Livigno) 14’46"6

2. Francesca Cola (SC Alta Valtellina AD) +0"1

3. Maria Gismondi (AD Winter Sport Club) +3"0