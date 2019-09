Ciclismo: Colleoni di Biesse Carrera terzo al 'Friuli', sua la maglia bianca

Grande prova della Biesse Carrera ieri, venerdì 6 settembre, alla terza tappa del Giro del Friuli Venezia Giulia. Kevin Colleoni conquista il terzo gradino del podio, la maglia bianca Giovani e un'ottima posizione nella classifica generale.



"E' stata una tappa difficile, impegnativa per il percorso e per le condizioni climatiche che ci hanno messo a dura prova - racconta il direttore sportivo Milesi -il nostro obbiettivo era fare bene nella prima salita dura e fare selezione e così è stato. Siamo riusciti a gestire la gara come volevamo, Ravanelli è stato vittima di un po' di sfortuna per una scivolata in discesa ma Kevin Colleoni è riuscito a portare a termine la gara nel gruppetto di testa e ad ottenere il terzo posto e scalare varie posizioni in generale".

Oggi la quarta e ultima tappa, da Forgaria a San Daniele del Friuli. Percorso adatto alle fughe da lontano.