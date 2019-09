Calcio: Eccellenza, nella prima di campionato lo Charvensod in trasferta incontra il rinforzato Lascaris

Alla vigilia dell'esordio in campionato contro lo Charvensod il Lascaris di Roberto Berta pesca ancora un'ottima pedina per rinforzare la rosa bianconera.

Ha firmato - lo conferma il ds Pasquale Azzolina - l'attaccante classe 1993 Alessandro Geografo. Un giocatore abituato a vincere il campionato di Promozione, che affiancherà Cirillo (già scatenato contro l'Alpignano in Coppa, doppietta) Rizzo, il 2001 Rovagna e compagni.

L'esterno offensivo ex Juve e Borgaro, che garantisce assist, dribbling, cross e qualche buona presenza nel tabellino dei marcatori, non è rimasto alla Pianese, che ha salvato l'Eccellenza nelle ultime giornate del campionato 2018/2019. Per Geografo due campionati di Promozione vinti consecutivamente con Pianese e Denso, e una piccola parentesi al Bsr Grugliasco.

Dopo la partita interna contro lo Charvensod il Lascaris sarà ospite in casa Esperanza e poi tornerà in via Claviere a metà settembre per la sfida contro l'ex mister Telesca, che guida adesso l'Union Bussoleno Bruzolo.