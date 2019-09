Sci: Sopralluogo Fis a pista 'Franco Berthod' a La Thuile

La delegazione della Federazione internazionale sci-Fis è giunta a La Thuile per l'ispezione della pista 3 "Franco Berthod", che il 29 febbraio e l'1 marzo 2020 ospiterà un SuperG e una Combinata di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile.

La visita è finalizzata ad analizzare le caratteristiche del tracciato. Venerdì mattina il direttore delle gare al femminile del circuito, Peter Gerdol, e il suo staff saliranno in quota e percorreranno la pista in discesa, a piedi, "per individuare e valutare i passaggi critici del ripido pendio (pendenza media oltre il 30% e tratti al 72%) che caratterizza un tracciato tecnico con passaggi difficili e impegnativi".