Calcio amputati: l’Italia all’Amp Futbol Cup di Varsavia

Come ogni settembre si rinnova a Varsavia il tradizionale appuntamento con il torneo internazionale di Calcio amputati. Anche quest’anno l’Italia sarà presente alla Sei Nazioni europea con una squadra composta da 11 giocatori.

L’Amp Futbol Cup, in programma dal 6 al 9 settembre presso lo Stadio Osir Bemowo della capitale polacca, metterà a confronto sei Nazionali di Calcio amputati suddivise in due gironi.

Gli Azzurri sono inseriti nel gruppo B insieme ad Azerbaijan e Russia, mentre il girone A è composto da Polonia, Francia e Georgia. Sabato l’Italia affronterà il team azero alle 10:30 e, a seguire, alle 14:30 sarà chiamata a giocare il match contro la formazione russa.

Nel 2018 gli Azzurri si sono classificati quinti, mentre il miglior piazzamento nelle edizioni precedenti è stato il quarto posto nel 2014.



Alla vigilia della partenza il CT Renzo Vergnani dichiara: “Il Sei Nazioni è sempre un evento importante per la nostra Nazionale perché ci permette di valutare le condizioni della squadra. Il confronto è sempre con team di alto livello, utile per la crescita e la formazione dei nostri giocatori. Il girone di quest’anno sulla carta è abbordabile: considerando la Russia di qualche gradino sopra di noi a livello tecnico, l’Azeibaijan è sicuramente una squadra alla nostra portata. Il gruppo dovrebbe permetterci di passare come secondi, ma la partita successiva con ogni probabilità sarà contro i fortissimi padroni di casa. Il nostro obiettivo è il terzo posto, che sarebbe il miglior piazzamento di sempre. Il ritiro di Lignano Sabbiadoro mi rende fiducioso poiché ho visto ragazzi concentrati e pronti”.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su https://www.facebook.com/<wbr></wbr>AmpFutbolPolska/

Programma partite



Sabato 7 settembre

10:00 Cerimonia di apertura

10:30 Italia vs Azerbaijan

12:15 Polonia vs Francia

14:30 Russia vs Italia

16:00 Polonia vs Georgia

18:00 Azerbaijan vs Russia

19:30 Georgia vs Francia

Domenica 8 settembre

10:00 Semifinale 1 (A1 vs B2)

11:30 Semifinale 2 (A2 vs B1)

13:00 5°/6° posto

14:30 3°/4° posto

16:00 Partita amichevole Amp Futbol Friends vs Giornalisti

17:00 Finale

18:30 Cerimonia di chiusura

Cattolica Assicurazioni è l’official sponsor della Nazionale Italiana Calcio Amputati.