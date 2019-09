Equitazione: Claudia Demarie terza all'endurance di Samorin

In Slovacchia, a Samorin, nel più grande centro equestre d’Europa 'X-Bionic Equestor Sphere', si è scritta un’altra importante pagina per l’amazzone valdostana Claudia Demarie.

Tesserata al Circolo Ippico San Maurizio ASD, l’atleta ha preso parte ad una delle gare di endurance tra le più prestigiose d’Europa e ha chiuso la sua performance sul terzo gradino del podio alla media di quasi 16 Km/h, prendendo parte alla sua prima Categoria internazionale e continuando il suo percorso di crescita.

Claudia era ai nastri di partenza del CEIYJ1* 90 km portacolori dell’Italia, in sella a Sallyma, femmina purosangue arabo di 13 anni di proprietà della scuderia slovacca “Monty Ranc Katarina Rovna”.

L’amazzone ha ottimamente chiuso i tre anelli di gara, presentando il cavallo al controllo veterinario finale in ottime condizioni.

Erano solo due gli Italiani presenti a questo importante evento e sono riusciti ad imporsi portando a casa ben due podi. Oltre a Demarie, infatti, ha gareggiato il friulano Tiziano Corrado ed entrambe hanno sfidato concorrenti provenienti da ogni parte d’Europa e dagli Emirati Arabi Uniti.