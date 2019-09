Equitazione: Bene i valdostani alle Ponyadi di Roma

Passa in archivio con successo l’edizione Ponyadi Kep Italia 2019, che ha celebrato nella magnifica struttura dell’Ippodromo Militare 'Gen. Giannattasio' dei Lancieri di Montebello da mercoledì 28 a sabato 31 agosto la più bella e amata manifestazione equestre dedicata ai pony e ai ragazzi fino ai 14 anni di età.

Oltre 1000 giovanissimi cavalieri in erba con oltre 1200 pony si sono sfidati nelle 20 tra discipline e attività equestri proposte dal programma. Vi hanno preso parte le rappresentative di 18 Regioni e della Repubblica di San Marino, e i campi di Tor di Quinto sono stati teatro di una esplosione di colori, gioia, grande entusiasmo all’insegna dei valori sportivi.

Non potevano mancare i Valdostani a questo importante appuntamento che nella disciplina degli Attacchi hanno ottenuto la 7° posizione. A comporre la squadra portacolori della Valle d’aosta sono stati i giovani Emilie Gontier, Ludovica Gastaldi e Lisa Rocher. La squadra dell'Endurance si è invece classificata al 13° posto. Portacolori valdostani in questo caso sono stati Coralie Chanoux, Emilie Gontier, Ludovica Gastaldi e Lisa Rocher, rispettivamente in sella a Lady, Apollon, Victor e Rufie. A guidare i giovani cavalieri e le giovani amazzoni in queste due discipline è stato il tecnico Katia Lafarge.

Nel salto ostacoli sono stati presenti i giovani dell’ASD SIV, capitanati da Baldassarre Barrovecchio. In campo sono scesi Giada Palama su De Haribo, Cherie Maquignaz sui cavalli Delphi e William, Giulia Meggiolaro in sella a Dante S e Ludovica Gastaldi in sella a Victor. Un'esperienza indimenticabile per le amazzoni del salto ostacoli valdostano che nella giornata di mercoledì 28 agosto raccolgono un buon piazzamento nel Trofeo Debuttanti 80 cm a tempo con percorso netto di Chérie Delphi Maquignaz in sella a William, 4 penalità per Giulia Meggiolaro con Dante S e Ludovica Gastaldi con Victor.

Giovedì 29 agosto seconda prova mista 80 cm, percorso netto in prima fase per Giada Palamà e De Haribo che però commettono un errore in seconda fase e chiudono in 19ma posizione. A conclusione della trasferta romana, nella categoria di consolazione 70 cm a tempo, ottimo percorso netto e 4° posto per la prima esperienza in assoluto nella disciplina del salto ostacoli per Ludovica Gastaldi in sella a Victor; ottima gara anche per il nuovo binomio Chérie Delphi Maquignaz su William che, con 4 penalità, terminano in 9°posizione. Per l’Equi.libres du Mont Blanc da segnalare anche il bel 4° posto di Manila Bellei in sella a Zawad La Loze nella CEIY J2* 120km, nell’ambito della gara internazionale di Endurance che si è tenuta a Fontanafredda (PN).