Ciclismo: Conca (Biesse Carrera) trionfa al 'Valdarno'

Assente il valdostano Michel Piccot, ci ha pensato Filippo Conca a tenere alto il nome della Biesse Carrera vincendo al Giro del Valdarno. Conca, in forma smagliante, ha firmato la 42esima edizione della gara toscana, classica del calendario Under 23.

L'inizio della corsa ha visto protagonisti Jacopo Menegotto e Stefano Taglietti con la prima fuga di giornata.

Kevin Colleoni è stato poi nel gruppo di testa fino a tre giri dall'arrivo, quando Conca, insieme con Cervellara (team Casilo Maserati, secondo classificato), ha dato il via all'azione finale che l'ha portato alla vittoria. Filippo si conferma così uno degli atleti più promettenti a livello internazionale e aggiunge un tassello importante ad una stagione già ricca di soddisfazioni. Ora La Biesse Carrera si sposta in Friuli per il Giro del Friuli Venezia Giulia, in programma da giovedì 5 a sabato 7 settembre.