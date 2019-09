Golf: Andrea Ronco campione sociale Gressoney brinda con la Birra Menabrea

E' stato disputato domenica 1 settembre Campionato Sociale by Birra Menabrea Golg Gressoney.

La prima categoria è stata vinta da 1° netto Ronco Andrea, 2° Girivetto Danilo – 2° cat. 1° Macellari Antonio e 2° Patrick Bianchi, Lordo Salvatore Anna Chiara – Lady Anna Berlingieri e 1° senior Cena Pierfranco.

Per quanto riguarda il Campione sociale di quest’anno è Ronco Andrea, miglior premio lordo del circolo Gressoney. In occasione di questa gara sono stati raccolti fondi per la onlus “Progetto Davide” che riguarda l’aiuto di persone con limitata capacità motorie nella comunità di Villarbasse. Questo per ricordare Miriam Curtaz e Beppe Rosso (soci del Golf Club) portati via il novembre scorso da un grave incidente.