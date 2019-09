Il Tor des Géants® all’Alpine Mountain Experience

All’interno della manifestazione Alpine Mountain Experience – La montagna si racconta, il TOR avrà grande spazio, con appuntamenti quotidiani, collegamenti, approfondimenti ed incontri. Alpine Mountain Experience - La montagna si racconta è un evento – organizzato da Area Sport, Regione Autonoma Valle d’Aosta e Comune di Aosta – tutto dedicato alla montagna e ai suoi molteplici aspetti che si svolgerà da mercoledì 4 a giovedì 12 settembre: nove giorni in cui alcune tematiche legate all’ambiente alpino vengono affrontate attraverso dibattiti, incontri, grandi ospiti, oltre che immagini e video di grande suggestione.

Una grande vetrina sul mondo alpino, i suoi luoghi, i suoi personaggi, le sue “regole”, la sua spettacolare natura e bellezze. Un mondo da esplorare, salvaguardare e valorizzare.Il primo appuntamento dedicato al TOR sarà venerdì 6 settembre alle 17, con la proiezione del documentario di Romuald Désandré “Gamba in Spalla”, che racconta la straordinaria impresa di Francis, Moreno, Fabienne, Lino e Massimo, cinque atleti amputati che, l’anno scorso, hanno partecipato in staffetta al Tot Dret. A seguire, l’appuntamento “L’Esercito al TOR” racconterà la presenza dell’Esercito al Tor des Géants®. Dalle 19.30, tutti collegati in diretta con Courmayeur, per seguire la partenza della prima edizione del Tor des Glaciers.

Ogni giorno alle 16.45 ci sarà l’appuntamento con il TG TOR, un momento di approfondimento per seguire in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull’andamento delle gare, con collegamenti in diretta e spettacolari video.

Domenica 8 settembre alle 11.30 e martedì 10 alle 20.30 verranno trasmesse, in diretta, le partenze del Tor des Géants® e del TOR130 – Tot Dret, mentre mercoledì 11 e giovedì 12 alle 16.30 saranno riproposti gli arrivi delle tre gare.Il momento clou della presenza del TOR ad Alpine Mountain Experience sarà nel tardo pomeriggio di giovedì 12 settembre, dalle 18.30 alle 21, a precedere la chiusura della manifestazione, con un talk a cui parteciperanno i vincitori ed i protagonisti di Tor des Géants®, Tor des Glaciers e TOR130 – Tot Dret condotto da Silvano Gadin.