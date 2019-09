Tennis: Martina Caregaro sconfitta a Bagnatica

E' arrivata in finale sia nel singolo sia in doppio Martina la tennista valdostana Martina Caregaro, al torneo da 25.000 di Bagnatica. Poi dopo aver eliminato Arantxa Rus, testa di serie numero uno del torneo, ha dovuto arrendersi, sconfitta nell'individuale dalla testa di serie numero due, Tamara Korpatsch, che ha vinto per 6/1-6/2.

In doppio Martina ha perso giocando con Federica di Sarra per mano della coppia brasiliana Cé-Alves per 6/2-1/6-10/5 a dimostrazione dell'impegno messo in campo dalle italiane.