Calcio mercato: Eccellenza, Libero Riccardo Molina

Circa 550 partite e 40 gol per Riccardo Molina, uno dei pilastri del Castellazzo delle ultime stagioni di Eccellenza, giocatore che assicura qualità ed esperienza in mezzo al campo. Nell'ultima sessione di calciomercato aveva trovato l'accordo con il Derthona ma poi la trattativa non si è chiusa e Molina, che intanto aveva rifiutato alcune proposte sempre dall'Eccellenza, è rimasto sul mercato.

Il regista classe 1981 ha militato dal 2014 al 2018 al Castellazzo, con una parentesi al Vigevano nell'ultima stagione, prima ancora in Valenzana, Canelli, Arenzano, Aquanera, Liberna, Novese, Mezzanese, Salepiovera e Libarna. Ha ottenuto in carriera quattro promozioni tutte dall'Eccellenza alla D con Novese (vinta anche una Coppa nel 2007), Aquanera e due volte con il Castellazzo. Tra i suoi migliori allenatori ci sono Melchiori, Lovisolo, Viassi, Brovia e Alberto Merlo.