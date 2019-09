Calcio Aygreville sconfigge in Coppa Italia il Pdha

Prini risultati di gare ufficiali in Piemonte. Nel primo turno di Coppa Eccellenza (ritorno l'11 settembre) si segnala la tripletta del siculo Erbini in Trino-Alicese 3-1, il gol di Pinelli che decide Borgaro-Rivoli 1-0, la doppietta di Rizq in Atletico Torino-Chisola 1-3.Per quanto rigrada le valdostane l'Aygreville supera per 2 a 1 il Pdha.

Bene anche Biellese, Oleggio e Vanchiglia, con quest'ultimo club a superar3 la Cbs nel derby torinese. A segno Moreo, Salerno e Cravetto, per i rossoneri non basta Todella. Il Moretta batte il Pinerolo con un rigore di Modini, la Pianese supera 2-1 la ProSettimo.

GIRONE 1 CITTA DI BAVENO 1908 - STRESA SPORTIVA (20.30)

GIRONE 2 ACCADEMIA BORGOMANERO1961 - OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO 1-3 (Poi (A), Latta, Canton, Maio)

GIRONE 3 ROMENTINESE E CERANO - BORGOVERCELLI 2-0

GIRONE 4 L.G. TRINO - ALICESE 3-1 (3 Erbini (T), Amato)

GIRONE 5 AYGREVILLE CALCIO - PONTDONNAZ HONEARNADEVANCO 2-1

GIRONE 6 FULGOR RONCO VALDENGO - LA BIELLESE 2-3 (3 Cabrini per gli ospiti)

GIRONE 7 LA PIANESE - PRO EUREKA 2-1 (De Paolis (Pro), Balzo, Dimasi)

GIRONE 8 BORGARO NOBIS 1965 - RIVOLI CALCIO 1-0 (Pinelli)

GIRONE 9 VANCHIGLIA 1915 - CBS 3-1 (Moreo, Salerno, Cravetto (V), Todella)

GIRONE 10 ATLETICO TORINO - CHISOLA CALCIO 1-3 (Ba, 2 Rizq (C), Herrera)

GIRONE 11 MORETTA - PINEROLO 1-0 (rig. Modini)

GIRONE 12 SALUZZO - PRO DRONERO 0-1 (Sardo)

GIRONE 13 GIOVANILE CENTALLO 2006 - OLMO (16.30)

GIRONE 14 CORNELIANO ROERO - BENARZOLE 2-2 (Montante, Gai (B), Mangia (C), Zunino)

GIRONE 15 ASTI - CANELLI SDS 1922 (2 settembre, 20.30)

GIRONE 16 CASTELLAZZO B.DA - HSL DERTHONA 0-2 (Russo, Soumah)