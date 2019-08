Ciclismo: Balestrini e Cerrato nella ‘Top ten’ nel GP Dentis nel cuneese

Dopo una lunga serie di buone prestazioni, ieri sera, a Sant-Albano Stura (Cuneo) sia Matteo Balestrini, sia Matteo Cerrato centrano una posizione nei migliori dieci della classifica nel Gran Premio Dentis, gara Juniores su Strada ‘Tipo pista’.

Circuito cittadino di un chilometro da ripetere trenta volte e ogni tre giri una volata che assegna punti ai primi quattro che transitano sul traguardo. Al comando si forma un gruppetto di sette elementi che comprende due portacolori del Madonna di Campagna – Orange Team: Lorenzo Carniglia, Matteo Balestrini; Luca Bragardo e Matteo Cerrato perdono contatto dal gruppo di testa ma, pur non potendo lottare per i punti, continuano a spingere per cercare di rientrare nel plotoncino dei migliori.

Carniglia s’impone in uno Sprint e per tre volte si piazza in zona punti; Matteo Balestrini è secondo in un traguardo volante. Al termine delle trenta tornate la vittoria va a Daniel Gianello (Esperia Piasco), che precede Marco Lo Verso (Bike Tartaggia) e il compagno di sodalizio Leonardo Resiale (Esperia Piasco). In quinta posizione Lorenzo Carniglia, seguito in settima da Matteo Balestrini; al 10° posto Matteo Cerrato e 12° Luca Bragardo.

Programma gare Strada.

Tornano in gara Matteo Balestrini e Matteo Cerrato (Madonna di Campagna – Orange Team), domenica 1 settembre, a Casalpusterlengo (Lodi), nel 7° memorial Giovanni Liugi Livraghi, corsa riservata alla categoria Juniores di 123 chilometri.

Sempre domenica 1, nel 2° Trofeo Trinità (Cuneo), gara riservata agli Allievi di 85 km, saranno impegnati Giosué Tomasi Cont e Davide Savoini (Orange Bike Team).

Nel Tr Bricco, a Bricco di Cherasco (Cuneo), gara riservata ai Giovanissimi su un circuito di 1 km, al via ci sarà Kristian Blanc (Xco Project). MountainBike. Nona prova XC Piemonte Cup, domenica 1, a Ceresole Reale (Torino) dove saranno impegnati Hervé Lucchini (Cicli Lucchini), Corrado Cottin (Cicli Benato), Lorenzo Vignolini e Oscar Colosimo (Diavoli Sarre).

Sesto Trofeo Garfagnana, a Filecchio (Lucca), domenica 1 settembre, con al via la coppia del Vtt Arnad, Linda e Davide Monami.