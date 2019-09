Calcio mercato: All'SVC arriva il talentuoso Davide Todaro

Colpo di fine agosto nel calciomercato di Prima categoria per il Saint-Vincent/Chatillon. Dopo essersi messo in evidenza nel Torneo delle Regioni, il 17enne centrocampista Davide Todaro arriva dall'Aygreville di Eccellenza per rinforzare la formazione dei termali che quest'anno guarda in alto. Mister Matteo Pasteris ha chiesto anche altre forze fresche e la società sta trattando per Alex Apparenza e per Sterrantino, che potrebbe finalmente trovare casa adeguata.

Lo Charvensod dal canto suo ha chiuso i conti con il Fenusma, che accoglie in prestito i difensori Alex Subet e Matteo Ceccon. Sempre il Fenusma, starebbe chiudendo la trattativa con lo Charva per l'arrivo di Simone Bersano. Lo Charvensod invece sta provando a portare a casa Didier Vuillermoz dall'Aygreville.