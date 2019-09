Non hanno avuto rivali Edy Droz e Rino Cerise, vincitori della sesta tappa del campionato sociale di bocce organizzato dall'attiva Bocciofila Fenis. In un'accesa finale la forte coppia ha avuto la meglio per 11 a 4 sugli avversari Giuseppe Cerise e Cristina Rodà, mentre erano usciti in semifinale Sergio Yeuillaz con Remigio Glassier e la coppia Cesare Brunod ed Ettore Rey.

Sabato 31 agosto la settima e ultima tappa, con formula sulle tre partite a baraonda e coppia vincitrice finale del torneo.