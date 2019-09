Trial: Corsi ed allenamenti per i più giovani a Torgnon

Un po’ corso, un po’ gioco, tanto divertimento. E’ lo slogan con cui si presenta il Minitrial day la cui prima edizione è in calendario sabato 31 agosto, a Torgnon, in località Plan Porion. Sarà una giornata di corso, di allenamento, di divertimento ma soprattutto sarà una festa all'aria aperta per tutti i bambini e ragazzi amanti del trial, con tecnici federali della Fmi.

Alla manifestazione potranno partecipare tutti i possessori di minitrial (con motori elettrici e a scoppio) fino a 14 anni oltre ai ragazzi che hanno preso parte ai corsi di trial organizzati dalla delegazione valdostana della FMI (a cui verranno forniti la moto e le protezioni).

Dalle 9 sarà possibile registrarsi e l’attività inizierà alle 10. I posti sono limitati, occorre quindi iscriversi o contattando il 320 3383708 o via mail all’indirizzo valledaosta@federmoto.it.