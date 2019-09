Volley: Il Csi Chatillon torna in campo

Pronta per l'avvio dei nuovi campionati la società del CSI Chatillon di volley, che oggi martedì 27 agosto ha ripreso gli allenamenti di tutte le categorie tranne l'Under 12. Subito attorno alla rete l'Under 18 e la Prima Divisione guidate da Riccardo Vittone; in campo anche le formazioni Under 13 e Under 14 di coach Roger Treves.

L'Under 12 di coach Laura Ploner ripartirà con l'inizio delle scuole ovvero dopo il 12 settembre, così come la categoria di Volley S3 di Elena Moise. Per iscriversi al CSI Chatillon, si può telefonare al 3294373176.