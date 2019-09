Ciclismo: Al via iscrizioni Monterosa Prestige 2020

Un'altra lunga estate volge al termine e cominciamo subito a mettere a calendario i grandi appuntamenti che ci aspettano per il 2020 e fra pochi giorni, domenica 1° settembre, aprono le iscrizioni alla III° edizione della MONTEROSA PRESTIGE, la mountain bike marathon della Valle d'Aosta prevista per SABATO 27 GIUGNO 2020. Se la conoscete già avrete l'acquolina alla bocca, se non la conoscete, benvenuti nella VERA MOUNTAIN BIKE, come definita dai quasi 500 audaci che l'anno percorsa nel 2019. Confermati i PERCORSI 2019 di cui trovate già tutti i dati online: GPX, altimetria, roadbook e mappe QUI Il primo mese iscrizione a 50,00€ con il ricco pacco gara che contraddistingue la MONTEROSA PRESTIGE!EXTREME: 91 KM; 3254 D+ CLASSIC: 52 KM, 2038 D+ CLASSIC E-BIKE 52 KM, 2038 D+.