Calcio a 5: L'Aymavilles fa acquisti e si prepara alla C2

Grandi movimenti nel calcio mercato del futsal valdostano. Le acque le sta agitando l'Aymavilles, che lunedì ha ripreso gli allenamenti e si sta preparando con grande intensità in vista dell'esordio in C2.

Categoria importante per la squadra del presidente Alberto Covi, che non vuole sfigurare anzi guarda in alto, verso traguardi ancora più ambiziosi, come dimostra la campagna acquisti per rinforzare la rosa di mister Pasquale Di Maio.

La neopromossa Aymavilles ha infatti già portato in scuderia il forte portiere Mattia Boche e il centrale difensivo Matteo Barmasse; ora sta trattando con giocatori del calibro di Mathias Lucianaz per la difesa, Andrea Di Maio e Marco Esposito per l'attacco, che attualmente militano nell'Aosta 511 ma hanno lasciato la porta semiaperta.