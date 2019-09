Toppidrettsveka: Pellegrino 16/mo Greta Laurent 23/ma e Elisa Brocard 29/ma

Alexander Bolshunov strappa la vittoria a Johannes Klaebo, che, si sa, non ci sta a perdere nemmeno quando si tratta di giocare a dadi. Ma sul traguardo di Trondheim il russo è più veloce del norvegese e lo precede per 2"1 secondi, aggiudicandosi la Toppidrettsveka 2019. Al terzo posto Martin Nyenget, del Team Veidekke, staccato di soli 3"3.

Il migliore degli azzurri è Federico Pellegino, bravo a contenere in 14"5 il distacco dal vincitore e aggiudicandosi la 16/a piazza. Classificato anche Stefan Zelger, seppure 75/o, con 2'34"3 di distacco. Si era dovuto ritirare Francesco de Fabiani, mentre non avevano neppure preso il via della 15 km finale Giandomenico Salvadori e Maicol Rastelli.



La gara femminile è stata dominata dalle norvegesi che hanno piazzato al comando Tiril Weng con il tempo di 33'52"6, davanti ad Ane Stenseth di 20"3 e a Lotte Weng a 20"9.

Buon tempo per Lucia Scardoni che agguanta la 12/a posizione a soli 32"1 dalla vincitrice. 16/a è Caterina Ganz, seguita da Anna Comarella, entrambe però ad oltre due minuti. Più indietro Greta Laurent e Elisa Brocard.



Ordine d'arrivo Toppidrettsveka maschile Trondheim (Nor):

1. Alexander Bolshunov RUS 37'29"4

2. Johannes Klaebo NOR +2"1

3. Martin Nyenget Team Veidekke +3"3

4. Mattis Stenshagen NOR +7"7

5. Fredrik Riseth Team Veidekke + 7"9

6. Andrew Musgrave GBR +8"3

7. Aron Rysstad Team Veidekke +8"6

8. Jan Jenssen Team Veidekke +8"8

9. Alexev Chervotkin RUS +10"0

10. Simeon Hamilton USA +10"3



16. Federico Pellegrino ITA +14"5

75. Stefan Zelger ITA +2'34"3



Francesco de Fabiani ITA ritirato

Maicol Rastelli ITA non partito

Giandomenico Salvadori non partito



Ordine d'arrivo Toppidrettsveka femminile Trondheim (Nor):

1. Tiril Weng NOR 33'52"6

2. Ane Stenseth NOR +20"3

3. Lotte Weng NOR +20"9

4. Natalia Nepryaeva RUS +25"6

5. Sadie Bjornsen USA +26"9



12. Lucia Scardoni ITA +32"1

16. Caterina Ganz ITA +2'15"2

17. Anna Comarella ITA +2'15"3

23. Greta Laurent +2'27"1

29. Elisa Brocard ITA +4'33"5