Triathlon estremo: In 76 ore da Lerici (La Spezia) a Courmayeur

Un triathlon estremo, oltre i propri limiti. Il triatleta 37enne e ultrarunner di Lerici, è partito il 19 agosto intorno alle 5 del mattino per affrontare 8 chilometri di nuoto da Portovenere a Lerici, 445 chilometri in bici da Lerici a Courmayeur e 150 chilometri di corsa intorno al Monte Bianco.

Nicolas Locori ha chiuso la sua avventura in Val Veny in poco più di 76 ore, dormendo circa 6 ore complessivamente. “Per me è stato prima di tutto un viaggio interiore – racconta l’atleta Nicolas Locori - un’impresa che mi ha permesso di toccare il limite. E’ nata per caso, in un periodo difficile della mia vita, ed è diventata per me una piccola rivoluzione interiore. Si parla tanto di cambiamento, credo che lo sport sia una dimensione privilegiata per concretizzarlo, proprio perché ognuno, nel suo piccolo, può generare cambiamento e piccole rivoluzioni, per se stesso e per gli altri. Questa avventura mi ha messo di fronte a difficoltà e limiti che ho superato, fisico e testa hanno retto bene, e girare intorno al Monte Bianco, territorio per me molto diverso rispetto a quello dove vivo, mi spaventava all’inizio, ma questa paura è passata e ho scoperto tante cose di me, oltre al piacere dell’amicizia di chi mi ha seguito in questa impresa e al sostegno di chi ho incontrato lungo questo viaggio”.