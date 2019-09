Trail: Béthaz e Locatelli vincono il Gran Paradiso Raidlight trail De Guio e Canale nella 26 chilometri

Per la seconda volta consecutiva è stata la località Dégioz di Valsavarenche a ospitare la partenza e l’arrivo delle due prove competitive e di quella non competitiva. Tanti gli iscritti arrivati nelle ultime ore, grande spettacolo e sfide che hanno premiato Marco Béthaz e Tatiana Locatelli (45 chilometri) e Federico Mattia De Guio e Stefania Canale (26 chilometri).

Alle 7, in una fresca Valsavarenche (11 gradi) è partita la prova regina del Gran Paradiso Raidligh trail. I 116 concorrenti, tutti dotati di Gps, hanno disegnato un serpentone subito molto allungato. Al Col Manteau è transitato avanti Marco Béthaz che dopo una partenza regolare aveva raggiunto e superato il britannico Thornton Colin, secondo davanti all’altro valdostano Erik Bochicchio. I primi tre erano racchiusi in sette minuti, poi Béthaz ha incrementato ed è andato a vincere in 5 ore 35’11”, davanti a Thornton che ha coperto la distanza in 5 ore 39’05”. Terzo gradino del podio per Nicola Poggi, arrivato sul traguardo con lo stesso tempo di Erik Bochicchio, in 5 ore 46’02”.