Trail: Axelle Vicari a caccia del podio al 'mondialino' Allievi corsa in montagna

Tutto è pronto a Susa, in provincia di Torino, per la 14esima edizione del International Under 18 Mountain Runnnig Cup, il 'mondialino' Allievi di corsa in montagna che si correrà sabato 24 agosto.

Quattordici le nazionali al via: Italia, Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Irlanda del Nord, Polonia, Repubblica Ceca, Scozia, Slovenia, Turchia, Ungheria, USA e Bulgaria.

Tra gli otto i ragazzi selezionati dal responsabile tecnico della corsa in montagna Paolo Germanetto e nel quartetto femminile è presente Axelle Vicari, 15enne tesserata per la S.Orso Aosta, terza ai tricolori di Limana.

La formazione azzurra, oltra alla Vicari mette in campo Katja Pattis, Luna Giovanetti e Lisa Kerschbaumer.Oltre all’atleta di Valsavarenche,facente parte dello staff tecnico azzurro è stato chiamato in qualità di allenatore il valdostano Moreno Gradizzi.

Il programma prevede, dopo la cerimonia di apertura di sabato mattina alle 10,30, la gara femminile prevista per le 17,30.