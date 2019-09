Aperitrail Fehta dou lar: Dennis Brunod e Valeria Bruna su tutti

Dennis Brunod dell’Atletica Monterosa ha tagliato per primo, in 36’58” il traguardo del trail organizzato ad Arnad in occasione della Fehta dou Lar, sulla distanza di sei chilometri con un dislivello di 530 metri. In campo femminile in 51’05” la vittoria è andata a Valeria Bruna dell’Atletica Gallianico classificatasi 33/ma assoluta.

Nella maschile seguono Carlo Torello Viera in 38’21” e Manuel Bosini in 40’01” che hanno completato il podio davanti a Claudio Guglielmetti, Davide Nicco, Jean Xavier Villanese, Francesco Guglielmetti, Manuel Accurso, Aldo Christille, Fabien Champretavy.

In campo femminile il secondo e terzo posto del podio è stato conquistato Rosa Orlarey in 56’46” e Oana Pricop in 59’52”.